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Хусаинов: Дзюба забил «Факелу» с нарушением правил в матче второго тура РПЛ

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Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что гол нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Факела» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно было отменить.
Хусаинов: Дзюба забил «Факелу» с нарушением правил в матче второго тура РПЛ
  • РИА Новости

«Согласно правилам игры, гол Артёма Дзюбы в ворота «Факела» нужно было отменять и назначать штрафной удар. Потому что это грубейшее нарушение, был толчок в спину. И в любой точке поля за это следует назначить штрафной удар. Отмечу, что во втором матче подряд «Локомотив» забивает после явного нарушения. В матче с «Рубином» Сергей Пиняев завалил Александра Мартыновича, тем самым нарушив правила игры», — сказал Хусаинов RT.

Ранее бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко заявил, что Дзюба сыграл в пределах правил перед своим голом «Факелу».

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