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Экс-арбитр Савченко: Дзюба сыграл в пределах правил перед своим голом «Факелу»

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Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко прокомментировал эпизод перед голом нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Факела» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-арбитр Савченко: Дзюба сыграл в пределах правил перед своим голом «Факелу»
  • РИА Новости

«Артём Дзюба сыграл в данном эпизоде в пределах правил. После такого контакта я бы не стал останавливать игру. В данном эпизоде Василий Казарцев поступил правильно и засчитал гол в ворота «Факела». Тем более он проконсультировался с VAR по этому вопросу. Такой трактовки эпизода придерживались всегда: если происходит незначительное нарушение, то игру останавливать не нужно», — заявил Савченко RT.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов не исключил, что Дзюба сможет составить реальную конкуренцию в борьбе за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.

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