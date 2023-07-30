Экс-арбитр Савченко: Дзюба сыграл в пределах правил перед своим голом «Факелу»
- РИА Новости
«Артём Дзюба сыграл в данном эпизоде в пределах правил. После такого контакта я бы не стал останавливать игру. В данном эпизоде Василий Казарцев поступил правильно и засчитал гол в ворота «Факела». Тем более он проконсультировался с VAR по этому вопросу. Такой трактовки эпизода придерживались всегда: если происходит незначительное нарушение, то игру останавливать не нужно», — заявил Савченко RT.
Ранее бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов не исключил, что Дзюба сможет составить реальную конкуренцию в борьбе за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.