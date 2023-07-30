Мостовой: «Спартак» не должен жаловаться на усталость и менять календарь под себя

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал справедливым решение не переносить гостевой матч четвёртого тура РПЛ с «Уралом» после обращения московского клуба.

«То, что «Спартаку» отказали в переносе матча, — это справедливое решение. Прежде всего, по отношению к остальным соперникам. Так вышло, что красно-белые сыграют три матча за неделю, два из которых они сыграют в гостях. Это определённые трудности, с ними столкнутся все, из-за формата Кубка России. Особенно когда команды преодолеют групповой этап. Никто перед сезоном не говорил, что будет легко», — заявил Мостовой RT.



Двукратный чемпион СССР в составе красно-белых подчеркнул, что команды с этим должны смириться.

«Многие так сделали и играли не основными составами в кубковых матчах. Тот же ЦСКА, который выпустил на матч почти всю свою молодёжь и размазал «Оренбург». «Спартаку» нужно действовать так же. У них очень длинная скамейка. Если кто-то устанет, всегда найдётся замена. Да и сезон только начался, никто не должен жаловаться на усталость. Так что спартаковцы вывезут такой плотный график. Не думаю, что это как-то отразится на результатах. Были случаи, когда календарь подстраивали под «Зенит». Но те случаи я считаю неправильными. Все должны находиться в одинаковых условиях», — добавил Мостовой.

Ранее сообщалось, что защитник «Клермона» Нето Боржес может перейти в «Спартак» вместо ЦСКА в летнее трансферное окно.