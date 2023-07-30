Евсеев: хорват Яколиш не может присоединиться к «Факелу» из-за проблем с визой

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев объяснил, почему в команде до сих пор отсутствует хорватский защитник Антонио Яколиш.

«Когда новичок команды приступит к работе с основой? Это вопрос к руководству. Мы ждём его, но надо сделать визу. С этим пока сложности. Мы ждём», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

27 июля стало известно, что воронежский клуб заключил контракт с хорватом. Ранее он выступал за хорватские «Шибеник», «Хайдук», «Задар», днепропетровский «Днепр», «Кривой Рог», бельгийский «Мускрон», румынские «ЧФР Клуж» и ФКСБ, кипрские «Аполлон» и АПОЭЛ, греческий «Панетоликос».

Яколиш минувший сезон провёл в румынском клубе «Арджеш». Он принял участие в 36 матчах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Клермона» Нето Боржес может перейти в «Спартак» вместо ЦСКА в летнее трансферное окно.