Тарасова призвала депутатов заниматься своими делами и не лезть в спорт

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что депутаты должны заниматься законотворчеством, а вопросы олимпийского движения оставить решать спортсменам.

«Депутаты пусть сами у себя разбираются, им есть о чём подумать. Пускай о стране думают. Конечно, Россия является частью олимпийского движения. Мы были в олимпийском движении, есть и будем», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Член Зала славы мирового фигурного катания подчеркнула, что полностью согласна с мнением президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Он правильно ответил депутату. Я с ним заодно», — добавила Тарасова.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов подверг критике руководство ОКР за недостаточную реакцию на русофобскую политику Международного олимпийского комитета (МОК). Народный избранник фактически предложил выйти из олимпийского движения.

При этом МОК рекомендовал спортивным федерациям при определённых условиях допускать атлетов из России до международных стартов. Таким образом, российские спортсмены получат возможность отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ученики Тарасовой к 2004 году выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских наград.

Ранее Поздняков назвал глупостью требование выйти из олимпийского движения.