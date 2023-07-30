Дркушич: в России судейство не нравится, потому что часто включают VAR

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич оценил уровень судейства в России.

«Я не думаю, что каждый плохо судит. Но были матчи, в которых мне не понравилось судейство. В России судейство не нравится, потому что очень часто включают VAR», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. Всего за команду он сыграл в 43 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слухи об интересе клуба к Станиславу Черчесову.