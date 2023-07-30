Узнать больше

Sport24: переговоры между «Лацио» и «Динамо» по Захаряну могут сорваться

Короткая ссылка
Переговоры между «Динамо» и «Лацио» по полузащитнику Арсену Захаряну близки к тупику.
Sport24: переговоры между «Лацио» и «Динамо» по Захаряну могут сорваться
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, причина в разногласиях между руководством римлян и главным тренером Маурицио Сарри по поводу необходимости этого трансфера.

В сезоне-2022/23 20-летний футболист сыграл в 37 матчах за команду во всех турнирах, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

Его контракт с «Динамо» истекает 30 июня 2024 года.

Ранее журналист Грач Хачатрян рассказал о причине задержки перехода Захаряна в «Лацио».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить