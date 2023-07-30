Sport24: переговоры между «Лацио» и «Динамо» по Захаряну могут сорваться

Переговоры между «Динамо» и «Лацио» по полузащитнику Арсену Захаряну близки к тупику.

Как сообщает Sport24, причина в разногласиях между руководством римлян и главным тренером Маурицио Сарри по поводу необходимости этого трансфера.

В сезоне-2022/23 20-летний футболист сыграл в 37 матчах за команду во всех турнирах, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

Его контракт с «Динамо» истекает 30 июня 2024 года.

Ранее журналист Грач Хачатрян рассказал о причине задержки перехода Захаряна в «Лацио».