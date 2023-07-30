Daily Express: рэпер Jay-Z заинтересован в покупке «Тоттенхэма» за 2 млрд фунтов

Рэпер Jay-Z готов поучаствовать в торгах на покупку футбольного клуба «Тоттенхэм».

Как сообщает Daily Express, артиста, который готов заплатить более 2 млрд фунтов стерлингов, поддерживает группа американских инвесторов.

26 июля появилась информация, что британскому миллиардеру Джо Льюису, владеющему «Тоттенхэмом», предъявлено обвинение в инсайдерской торговле в США. По этой причине он может расстаться с клубом.

Ранее сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» Санчес отказался переходить в «Спартак».