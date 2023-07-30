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«Флорида» продлила контракт с российским тренером по развитию Ивановым

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» продлила контракт с тренером по развитию Максимом Ивановым.
«Флорида» продлила контракт с российским тренером по развитию Ивановым
  • Gettyimages.ru

Как сообщил российский специалист на своей странице в социальной сети, соглашение рассчитано на два года.

Иванов является тренером по развитию навыков катания и владения шайбой. В 2016 и 2017 году он стал вместе с «Питтсбург Пингвинз» обладателем Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне НХЛ «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступила «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Владимир Тарасенко подписал контракт с «Оттава Сенаторз».

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