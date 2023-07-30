Легкоатлетка Куличенко заявила, что в США нет свободы слова
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«В США свободы слова вообще нет. Да, американцы могут легко говорить про политику и критиковать президента. Но если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы — это всё. Отменят навсегда!» — приводит слова Куличенко Sports.ru.
В 2021 году легкоатлетка сменила спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США.
Ранее сообщалось, что Куличенко принесла Кипру первое золото на молодёжном чемпионате Европы по лёгкой атлетике.