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Легкоатлетка Куличенко заявила, что в США нет свободы слова

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Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, высказалась о свободе слова в США.
Легкоатлетка Куличенко заявила, что в США нет свободы слова
  • Gettyimages.ru

«В США свободы слова вообще нет. Да, американцы могут легко говорить про политику и критиковать президента. Но если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы — это всё. Отменят навсегда!» — приводит слова Куличенко Sports.ru.

В 2021 году легкоатлетка сменила спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США.

Ранее сообщалось, что Куличенко принесла Кипру первое золото на молодёжном чемпионате Европы по лёгкой атлетике.

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