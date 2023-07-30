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Гендир «Салавата Юлаева» сообщил, что финансирование клуба скоро стабилизируется

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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов выразил надежду, что российский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) избежит финансовых затруднений в сезоне-2023/24.

«Состоялись большие переговоры между руководством республики и главными спонсорами, на них были отработаны технические вопросы. Есть определённый план действий, и, если мы получим согласие, таких проблем больше не будет. Думаю, что мы идём в верном направлении», — цитирует Баширова «Спорт-Экспресс».

«Салават Юлаев» потерпел поражение в серии первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2022/23 с владивостокским «Адмиралом» со счётом 2-4. У клуба была задолженность по зарплате перед 23 хоккеистами в размере 251 млн рублей.

Ранее Баширов объяснил причину появления финансовой задолженности перед хоккеистами.

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