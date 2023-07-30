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Шипов считает Карлсена и Горячкину фаворитами Кубка мира по шахматам

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Гроссмейстер Сергей Шипов считает, что Ян Непомнящий не входит в число основных претендентов на победу в Кубке мира по шахматам 2023 года в Баку.

«Конечно, Магнус Карлсен фаворит. В женском турнире многие делают ставку на недавно защитившую титул чемпионки мира китаянку Цзюй Вэньцзюнь, но я бы поставил на Александру Горячкину», — цитирует Шипова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что это будет минималистичный турнир, так как представительство России урезали до невозможного.

«Что касается Яна Непомнящего, я не считаю его фаворитом, хотя всё возможно. У Яна нет победных традиций в нокаут-системе, поэтому ему будет непросто», — добавил Шипов.

Кубок мира по шахматам пройдёт в столице Азербайджана с 30 июля по 24 августа. Карлсен еще никогда не выигрывал этот турнир. У него было четыре попытки.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал шантажом рекомендацию Федерации шахмат Украины (ФШУ) не пожимать руки россиянам на Кубке мира.

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