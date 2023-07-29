«Спартак» победил в первом матче чемпионата Сербии под руководством Кержакова
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Александра Кержакова.
В составе «Спартака» отличились Алекс Джурасович (43-я минута) и Срдан Хрстич (63-я). У ИМТ мяч забил Милош Лукович (15-я, пенальти).
17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.
С 8 февраля по 1 апреля Кержаков возглавлял «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.
Ранее Владимир Быстров поздравил Кержакова с назначением в сербский «Спартак».