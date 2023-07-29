Член правления FIS — о скандале с Харлан: решение МОК допустить россиян приводит к хаосу

Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) норвежец Эрик Рёсте раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета (МОК) за решения по снятию санкций со спортсменов из России и Белоруссии.

«Решение МОК рекомендовать международным федерациям вернуть так называемых нейтральных российских спортсменов на международные соревнования приводит к большому хаосу. Это подтвердил случай с Харлан», — цитирует Рёсте NRK.

Он подчеркнул, что допустить россиян и белорусов до международных соревнований следовало только после окончания специальной военной операции.

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о решении FIE отменить дисквалификацию Харлан.