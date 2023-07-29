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Губерниев: у Рылова могут быть проблемы с мотивацией

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном завершении карьеры двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым в следующем сезоне.

«Рылов свою Олимпиаду выиграл, и уже два раза, в отличие от всех остальных в нашей сборной. Я не удивлён, это логичное решение. Конечно, хочется, чтобы он плавал, конкурировал. У него могут быть сейчас проблемы с мотивацией», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

25-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4×200 м вольным стилем.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Рылов заявил, что следующий год станет для него последним в карьере.

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