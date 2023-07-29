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Гончаренко: качество атаки «Урала» в матче с «Пари НН» было на недостаточном уровне

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о ничьей с «Пари НН» в матче второго тура чемпионата России.
Гончаренко: качество атаки «Урала» в матче с «Пари НН» было на недостаточном уровне
  • РИА Новости

«Конечно, дома хочется выигрывать вне зависимости от того, с кем ты играешь. Будь то ЦСКА или «Пари НН», хочется радовать болельщиков забитыми мячами. Сегодня у нас было много сумбура, особенно это касается работы с мячом, поэтому качество атаки было не на том уровне, на котором хотелось», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

«Урал» и «Пари НН» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. 

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Урал» набрал четвёртое очко. У «Пари НН» — одно.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал ничью с «Уралом» неплохим результатом.

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