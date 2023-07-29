Роналду бросил бутылку в оператора после матча Кубка арабских чемпионов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз продемонстрировал неуважение по отношению к окружающим.

Форвард «Аль-Насра» бросил бутылку с водой в оператора по окончании матча Клубного кубка арабских чемпионов по футболу с «Аль-Шабабом», сообщает Marca.

Игра первого тура группового этапа турнира завершилась вничью со счетом 0:0.

Напомним, в апреле адвокат Ноуф бин Ахмед сообщил о намерении подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации Роналду из страны за неприличный жест.

С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что Роналду может потерять спонсора из-за сотрудничества с конкурентом.