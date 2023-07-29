Свищёв назвал шантажом запрет украинским шахматистам на рукопожатия с россиянами

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал шантажом рекомендацию Федерации шахмат Украины (ФШУ) не пожимать руки россиянам на Кубке мира.

«Теперь все национальные украинские федерации будут заниматься подобными вещами. Но по факту это шантаж, который приведёт к бардаку в мировом спорте. Мы видим, что произошло с Харлан, которой непонятно за что досрочно предоставили допуск на Олимпийские игры. То же самое будет и с другими, а МОК им всем потакает», — цитирует Свищёва ТАСС.

29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира ФИДЕ. Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.

Кубок мира ФИДЕ стартует 29 июля в Баку.

Ранее Свищёв оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдать автоматическое право украинке Ольге Харлан на участие в Олимпиаде в Париже.