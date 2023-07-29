Свищёв назвал шантажом запрет украинским шахматистам на рукопожатия с россиянами
- РИА Новости
«Теперь все национальные украинские федерации будут заниматься подобными вещами. Но по факту это шантаж, который приведёт к бардаку в мировом спорте. Мы видим, что произошло с Харлан, которой непонятно за что досрочно предоставили допуск на Олимпийские игры. То же самое будет и с другими, а МОК им всем потакает», — цитирует Свищёва ТАСС.
29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира ФИДЕ. Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.
Кубок мира ФИДЕ стартует 29 июля в Баку.
Ранее Свищёв оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдать автоматическое право украинке Ольге Харлан на участие в Олимпиаде в Париже.