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Свищёв назвал шантажом запрет украинским шахматистам на рукопожатия с россиянами

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал шантажом рекомендацию Федерации шахмат Украины (ФШУ) не пожимать руки россиянам на Кубке мира.
Свищёв назвал шантажом запрет украинским шахматистам на рукопожатия с россиянами
  • РИА Новости

«Теперь все национальные украинские федерации будут заниматься подобными вещами. Но по факту это шантаж, который приведёт к бардаку в мировом спорте. Мы видим, что произошло с Харлан, которой непонятно за что досрочно предоставили допуск на Олимпийские игры. То же самое будет и с другими, а МОК им всем потакает», — цитирует Свищёва ТАСС.

29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира ФИДЕ. Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.

Кубок мира ФИДЕ стартует 29 июля в Баку.

Ранее Свищёв оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдать автоматическое право украинке Ольге Харлан на участие в Олимпиаде в Париже.

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