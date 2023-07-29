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Мишарина победила на 1500 м вольным стилем на Кубке России

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Ксения Мишарина одержала победу на дистанции 1500 м вольным стилем в финале Кубка России по плаванию.
Мишарина победила на 1500 м вольным стилем на Кубке России
  • Gettyimages.ru

Мишарина проплыла дистанцию в финале за 16 минут 25,69 секунды. Второе место заняла Полина Козякина (16:34,96). Третье место разделили Яна Курцева и Александра Хайлова, показавшие одинаковое время (16:37,00).

У мужчин первое место в комплексном плавании на 400 м занял Илья Бородин (4:09,80). Вторым стал Максим Ступин (4:13,73). Замкнул тройку Алексей Сударев (4:18,37).

Ранее Колесников стал победителем финала Кубка России на дистанции 50 м на спине.

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