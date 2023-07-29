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Карпов: «Динамо» предложило Тюкавину продлить контракт до 2027 года, агент хочет €3 млн

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может продлить контакт со столичным клубом до 2027 года.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Динамо» сделало предложение 21-летнему нападающему о продлении контракта до 2027 года.

По информации источника, агент футболиста Алексей Сафонов требует €3 млн за подписание нового соглашения.

Тюкавин в сезоне-2022/23 сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Алексей Сафонов отреагировал на заявление члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о том, что футболист не будет продан клубу из РПЛ.

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