Кобелев: руководство «Динамо» не понимает, что такое футбол

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о ничьей между столичным клубом и «Крыльями Советов» во втором туре чемпионата России.

«Я уже говорил, что необходимо менять состав, сейчас в составе «Динамо» нет лидера. Нужно было докупать игрока в центре поля, авторитетного игрока, который смог бы руководить во время игры. Эти трансферы — системные ошибки для клуба, люди не понимают, что такое футбол. После месяца работы обвинять Личку будет в корне неверно», — цитирует Кобелева Metaratings.ru.

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги сезона-2023/24. Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:3.

В составе бело-голубых мячи забили Арсен Захарян (восьмая минута), Константин Тюкавин (30-я), Фёдор Смолов (39-я). У самарского клуба отличились Фернандо Костанца (35-я), Гленн Бейл (73-я) и Бенхамин Гарре (90 + 1, пенальти).

Бело-голубые 6 августа в третьем туре на выезде сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин остался доволен качеством игры «Крыльев» в матче с «Динамо».