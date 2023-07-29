Свищёв — о ситуации с Харлан: это абсолютно постыдные решения международной федерации и МОК
- РИА Новости
«Это абсолютно постыдные решения международной федерации и МОК. Она нарушила правила, была дисквалифицирована абсолютно по делу. А потом, видимо, посыпались звонки с угрозами федерации, которая испугалась и откатила ситуацию назад», — цитирует Свищёва ТАСС.
Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.
28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию.
Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о решении FIE отменить дисквалификацию Харлан.