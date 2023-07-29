«Гавр» внёс Кузяева в заявку команды на чемпионат Франции
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«Гавр» добавил Кузяева в заявку команды на чемпионат Франции», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.
В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил переход Кузяева в «Гавр».