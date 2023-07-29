Корниленко отреагировал на информацию о возможном интересе «Крыльев Советов» к Оздоеву
«Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить интерес. Могу лишь подтвердить, что это хороший футболист», — цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс».
Как сообщает Sport24, самарский клуб готов предложить за трансфер Оздоева около €1 млн, а самому футболисту платить зарплату в размере порядка 50 млн рублей за сезон.
Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в «Фатих Карагюмрюк» сообщили, что пока не получали от «Крыльев» предложение по Оздоеву.