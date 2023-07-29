Гарре: Осинькин сказал нам много интересных слов, чтобы нас разбудить

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о ничьей с «Динамо» во втором туре РПЛ.

«Была очень тяжёлая игра, особенно с таким сильным соперником. Но второй тайм удался нам лучше, думаю что мы заслужили этот результат. О чём разговаривали в раздевалке перед вторым таймом? Тренер сказал нам много интересных слов, чтобы нас разбудить. И мы заслужили эту ничью», — приводит слова Гарре «Матч ТВ».

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью. Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:3.

В составе бело-голубых мячи забили Арсен Захарян (8-я минута), Константин Тюкавин (30-я), Фёдор Смолов (39-я). У самарского клуба отличились Фернандо Костанца (35-я), Гленн Бейл (73-я) и Бенхамин Гарре (90 + 1, пенальти)

Ранее Осинькин остался доволен качеством игры «Крыльев» в матче с «Динамо».