Пловец Рылов заявил, что следующий год станет для него последним в карьере

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сообщил, что планирует завершить карьеру в следующем году.

«Я в любом случае планировал, что следующий год будет последний в спортивной карьере. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним», — цитирует Рылова РИА Новости.

25-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Рылов рассказал, сколько кошек они завели с супругой.