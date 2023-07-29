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Пловец Рылов заявил, что следующий год станет для него последним в карьере

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сообщил, что планирует завершить карьеру в следующем году.
Пловец Рылов заявил, что следующий год станет для него последним в карьере
  • РИА Новости

«Я в любом случае планировал, что следующий год будет последний в спортивной карьере. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним», — цитирует Рылова РИА Новости.

25-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Рылов рассказал, сколько кошек они завели с супругой.

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