СЭ: сумма выкупа Тюкавина для зарубежных клубов составляет €15 млн

Стала известна сумма выкупа нападающего «Динамо» Константина Тюкавина для зарубежных клубов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма выкупа форварда для зарубежных клубов составляет €15 млн.

Тюкавин в сезоне-2022/23 сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Алексей Сафонов, агент Тюкавина, отреагировал на заявление члена совдира «Динамо» Дмитрия Гафина о том, что футболист не будет продан клубу из РПЛ.