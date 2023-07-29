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СЭ: сумма выкупа Тюкавина для зарубежных клубов составляет €15 млн

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Стала известна сумма выкупа нападающего «Динамо» Константина Тюкавина для зарубежных клубов.
СЭ: сумма выкупа Тюкавина для зарубежных клубов составляет €15 млн
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма выкупа форварда для зарубежных клубов составляет €15 млн.

Тюкавин в сезоне-2022/23 сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Алексей Сафонов, агент Тюкавина, отреагировал на заявление члена совдира «Динамо» Дмитрия Гафина о том, что футболист не будет продан клубу из РПЛ.

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