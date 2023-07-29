Шипов: Украина собирается превратить Кубок мира по шахматам в политический форум

Гроссмейстер Сергей Шипов считает, что делегация Украины намерена политизировать Кубок мира по шахматам 2023 года в Баку.

«Украинское руководство, в том числе шахматное, собирается превратить Кубок мира в политический форум, где все дружно будут осуждать Россию, а украинцев сделают страдальцами и борцами за справедливость», — цитирует Шипова ТАСС.

Он подчеркнул, что поведение оппонентов из Украины «к шахматам не имеет никакого отношения».

«Я надеюсь, что украинские товарищи, большинство из которых давно живёт за границей, будут вести себя прилично, так как по законам шахмат рукопожатия перед партией и после неё обязательны», — добавил собеседник агентства.

29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира. Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.

Кубок мира пройдёт с 30 июля по 24 августа в столице Азербайджана.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о рекомендациях Федерации шахмат Украины (ФШУ) не пожимать руки россиянам на Кубке мира.