Смагин: запрет на рукопожатия с россиянами принесёт дискомфорт украинским шахматистам

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказал мнение, что рекомендация Федерации шахмат Украины (ФШУ) не пожимать руки россиянам на Кубке мира принесёт дискомфорт украинским спортсменам.

«Этот Кубок мира будет специфическим, он пройдёт в обстановке политической напряжённости. На турнир не приедут армяне, и украинским шахматистам запретили пожимать руки нашим спортсменам. Мне кажется, это глупость, которая помешает только украинцам, принесёт им дискомфорт», — цитирует Смагина ТАСС.

29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира ФИДЕ. Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.

Кубок мира ФИДЕ стартует 29 июля в Баку.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о рекомендациях ФШУ не пожимать руки россиянам на Кубке мира.