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Смагин: запрет на рукопожатия с россиянами принесёт дискомфорт украинским шахматистам

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказал мнение, что рекомендация Федерации шахмат Украины (ФШУ) не пожимать руки россиянам на Кубке мира принесёт дискомфорт украинским спортсменам.
Смагин: запрет на рукопожатия с россиянами принесёт дискомфорт украинским шахматистам
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«Этот Кубок мира будет специфическим, он пройдёт в обстановке политической напряжённости. На турнир не приедут армяне, и украинским шахматистам запретили пожимать руки нашим спортсменам. Мне кажется, это глупость, которая помешает только украинцам, принесёт им дискомфорт», — цитирует Смагина ТАСС.

29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира ФИДЕ. Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.

Кубок мира ФИДЕ стартует 29 июля в Баку.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о рекомендациях ФШУ не пожимать руки россиянам на Кубке мира.

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