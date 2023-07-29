Смагин: запрет на рукопожатия с россиянами принесёт дискомфорт украинским шахматистам
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«Этот Кубок мира будет специфическим, он пройдёт в обстановке политической напряжённости. На турнир не приедут армяне, и украинским шахматистам запретили пожимать руки нашим спортсменам. Мне кажется, это глупость, которая помешает только украинцам, принесёт им дискомфорт», — цитирует Смагина ТАСС.
29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира ФИДЕ. Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.
Кубок мира ФИДЕ стартует 29 июля в Баку.
Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о рекомендациях ФШУ не пожимать руки россиянам на Кубке мира.