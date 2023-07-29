Васильев заявил, что исключения для определённых атлетов разрушают олимпийское движение

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдать автоматическое право украинке Ольге Харлан участвовать в Олимпиаде в Париже.

«Это всё печально. Если Пьер де Кубертен вошёл в историю как создатель новой версии олимпийского движения, то Томас Бах войдёт в историю как человек, который разрушил олимпийское движение такими либеральными, непродуманными и ангажированными решениями. Когда отсутствуют правила, начинается хаос», — цитирует Васильева РИА Новости.

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что FIE изменит регламент после инцидента с Харлан.