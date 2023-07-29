В «Фенербахче» назвали ложью новость о предложении «Зениту» по Алипу

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки отреагировал на информацию, что турецкий клуб сделал предложение «Зениту» по защитнику Нуралы Алипу.

«Слухи о том, что «Фенербахче» сделал предложение «Зениту» по Алипу, являются ложными», — цитирует Баки «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Takvim, «Фенербахче» предложил российскому клубу около €2,5—3 млн.

Алип присоединился к петербургской команде в 2021 году. Его арендное соглашение истекало 31 декабря 2022 года. 14 декабря 2022-го «Зенит» выкупил защитника у «Кайрата».

В сезоне-2022/23 23-летний футболист сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Алип может перейти в «Бешикташ».