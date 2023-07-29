Узнать больше

В «Фенербахче» назвали ложью новость о предложении «Зениту» по Алипу

Короткая ссылка
Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки отреагировал на информацию, что турецкий клуб сделал предложение «Зениту» по защитнику Нуралы Алипу.
В «Фенербахче» назвали ложью новость о предложении «Зениту» по Алипу
  • Gettyimages.ru

«Слухи о том, что «Фенербахче» сделал предложение «Зениту» по Алипу, являются ложными», — цитирует Баки «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Takvim, «Фенербахче» предложил российскому клубу около €2,5—3 млн.

Алип присоединился к петербургской команде в 2021 году. Его арендное соглашение истекало 31 декабря 2022 года. 14 декабря 2022-го «Зенит» выкупил защитника у «Кайрата».

В сезоне-2022/23 23-летний футболист сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Алип может перейти в «Бешикташ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить