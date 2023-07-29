World Archery требует от россиян информацию о господдержке для допуска на соревнования

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что World Archery требует от российских спортсменов информацию о господдержке для допуска на международные соревнования.

Gettyimages.ru