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World Archery требует от россиян информацию о господдержке для допуска на соревнования

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Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что World Archery требует от российских спортсменов информацию о господдержке для допуска на международные соревнования.
World Archery требует от россиян информацию о господдержке для допуска на соревнования
  • Gettyimages.ru

«Нас просят предоставить персональные данные спортсменов и тренеров. Просят указать работодателя, тренера, работодателя тренера, сообщить, служил ли спортсмен в армии.

Ещё потребовали указать, получали ли они субсидии от государственных органов», — приводит слова Ешеева ТАСС.

27 июля World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры.

Ранее Ешеев заявил, что российские лучники не вернутся к международным соревнованиям в 2023 году.

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