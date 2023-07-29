World Archery требует от россиян информацию о господдержке для допуска на соревнования
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«Нас просят предоставить персональные данные спортсменов и тренеров. Просят указать работодателя, тренера, работодателя тренера, сообщить, служил ли спортсмен в армии.
Ещё потребовали указать, получали ли они субсидии от государственных органов», — приводит слова Ешеева ТАСС.
27 июля World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры.
Ранее Ешеев заявил, что российские лучники не вернутся к международным соревнованиям в 2023 году.