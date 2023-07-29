Sport24: «Крылья Советов» готовы предложить за трансфер Оздоева около €1млн
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Как сообщает Sport24, самарский клуб готов предложить за трансфер Оздоева около €1 млн, а самому футболисту платить зарплату в районе ₽50 млн за сезон.
Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее «Фатих Карагюмрюк» отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву.