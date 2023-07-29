Sport24: «Крылья Советов» готовы предложить за трансфер Оздоева около €1млн

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может перейти в «Крылья Советов» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport24, самарский клуб готов предложить за трансфер Оздоева около €1 млн, а самому футболисту платить зарплату в районе ₽50 млн за сезон.

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее «Фатих Карагюмрюк» отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву.