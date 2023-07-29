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Мишкич: надеюсь, получится организовать товарищеский матч России с Хорватией

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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич высказался о возможном товарищеском матче между Хорватией и Россией.
Мишкич: надеюсь, получится организовать товарищеский матч России с Хорватией
  • Gettyimages.ru

«В нынешней ситуации многое непонятно, но я бы хотел, чтобы сборные России и Хорватии стали снова играть друг с другом. Российские футболисты хорошего уровня, а хорваты показали свой класс на последнем чемпионате мира. Очень сильно надеюсь, что всё-таки получится организовать такой товарищеский матч», — цитирует Мишкича Sport24.

Он также подчеркнул, что с удовольствием бы принял участие в данной встрече.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на 25-е место в рейтинге УЕФА.

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