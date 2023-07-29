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Агент Кокорина: будущее Александра зависит от «Фиорентины»

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Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев высказался о будущем своего клиента.
Агент Кокорина: будущее Александра зависит от «Фиорентины»
  • РИА Новости

«Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже», — приводит слова Бердышева Metaratings.ru.

Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.

Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы отказались от услуг Кокорина из-за его высокой зарплаты.

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