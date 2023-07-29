Агент Кокорина: будущее Александра зависит от «Фиорентины»
- РИА Новости
«Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже», — приводит слова Бердышева Metaratings.ru.
Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.
Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что итальянские клубы отказались от услуг Кокорина из-за его высокой зарплаты.