«Арсенал» установил статую в честь бывшего главного тренера Венгера

«Арсенал» установил статую в честь бывшего главного тренера команды Арсена Венгера.

«Мы рады признать и отметить выдающуюся карьеру Арсена Венгера. Его вклад и его достижения делают его лучшим тренером в истории клуба», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Статуя установлена возле стадиона клуба «Эмирейтс».

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Вместе с командой он трижды становился победителем чемпионата Англии и семь раз выигрывал Суперкубок страны.

Ранее «Арсенал» объявил о переходе полузащитника «Челси» Хаверца.