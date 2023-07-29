Терёхин: Черчесов будет главным кандидатом в любую команду РПЛ

Экс-нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин считает, что бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сможет быстро найти работу у себя на родине.

«Такой специалист, как Черчесов, будет востребован. Если кто-то будет неудачно работать, то Черчесов будет главным кандидатом в любую команду РПЛ», — цитирует Терёхина Legalbet.

Тренер саратовского «Сокола» напомнил, что никогда не работал с Черчесовым.

«Особо не могу сказать о его методах. Когда он был тренером «Динамо», был такой сумасшедший состав. Я думал, команда будет чемпионом. Но ничего не выиграли», — добавил Терёхин.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. Команда из Будапешта потерпела поражение по сумме двух матчей от фарерского «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом квалификационном раунде турнира.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не захотят приглашать Черчесова из-за финансовых запросов.







