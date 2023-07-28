Зеленов — о Рябчуке: «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах
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«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведём себя корректно и профессионально», — приводит слова Зеленова пресс-служба клуба.
Как сообщает Sport fm, в «Олимпиакосе» возмущены тем, что красно-белые вели переговоры с защитником Рябчуком без ведома руководства греческого клуба.
По информации источника, футболист был исключён из состава «Олимпиакоса» перед товарищеским матчем с «Рейнджерс».
В сезоне-2022/23 Рябчук сыграл за команду 45 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Ранее агент футболиста подтвердил информацию об интересе «Спартака» к Рябчуку.