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Зеленов — о Рябчуке: «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что «Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на столичный клуб из-за переговоров по защитнику Олегу Рябчуку.
Зеленов — о Рябчуке: «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах
  • © AP Photo/Thanassis Stavrakis

«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведём себя корректно и профессионально», — приводит слова Зеленова пресс-служба клуба.

Как сообщает Sport fm, в «Олимпиакосе» возмущены тем, что красно-белые вели переговоры с защитником Рябчуком без ведома руководства греческого клуба.

По информации источника, футболист был исключён из состава «Олимпиакоса» перед товарищеским матчем с «Рейнджерс».

В сезоне-2022/23 Рябчук сыграл за команду 45 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент футболиста подтвердил информацию об интересе «Спартака» к Рябчуку.

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