Винер: решение Баха по фехтовальщице Харлан не поддаётся объяснению

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призналась, что поражена решением главы Международного олимпийского комитета (МОК) по украинской фехтовальщице Ольге Харлан.

«Сейчас руководители международного спорта принимают столько решений, которые не поддаются никакому объяснению... Поэтому мне очень сложно комментировать это письмо», — цитирует Винер ТАСС.

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой.

Как сообщает la Repubblica, Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинки.

Ранее Яна Егорян назвала беспределом решение МОК предоставить Харлан квоту на Олимпиаду-2024.