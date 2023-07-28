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Винер: решение Баха по фехтовальщице Харлан не поддаётся объяснению

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призналась, что поражена решением главы Международного олимпийского комитета (МОК) по украинской фехтовальщице Ольге Харлан.
Винер: решение Баха по фехтовальщице Харлан не поддаётся объяснению
  • РИА Новости

«Сейчас руководители международного спорта принимают столько решений, которые не поддаются никакому объяснению... Поэтому мне очень сложно комментировать это письмо», — цитирует Винер ТАСС.

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой.

Как сообщает la Repubblica, Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинки.

Ранее Яна Егорян назвала беспределом решение МОК предоставить Харлан квоту на Олимпиаду-2024.

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