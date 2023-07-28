Тягачёв: Бах прогнулся, предоставив украинке Харлан олимпийскую лицензию

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв прокомментировал информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение выдать автоматическое право участвовать в Олимпийских играх в Париже саблистке Ольге Харлан.

«Когда Томас Бах говорит о своём любимом виде спорта и извиняется, это, конечно, хорошее дело. Что тут сказать, прогнулся он, тут уж надо либо как-то в сторону спорта смотреть, либо в отставку уходить», — цитирует Тягачёва РИА Новости.

Он также высказал мнение, что нужно заканчивать хулиганство в отношении России.

«Это политика, а она должна быть отдельно от спорта, но этого нет. Так что пока остаёмся в листе ожидания», — добавил Тягачёв.

Украинская саблистка Ольга Харлан 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой.

Как сообщает la Repubblica, Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинки.

Ранее Егорян назвала беспределом решение МОК предоставить Харлан квоту на Олимпиаду-2024.