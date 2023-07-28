Журова: Харлан сумела убедить судей в своей невиновности, с этим случаем ещё надо разбираться

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение выдать автоматическое право участвовать в Олимпийских играх в Париже саблистке Ольге Харлан.

«Это, мягко говоря, конформизм, непонятно. Что касается Харлан, то она сумела убедить судей в своей невиновности. С этим случаем ещё надо разбираться», — цитирует Журову ТАСС.

Украинская саблистка Харлан 27 июля не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку. Украинку дисквалифицировали.

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан.