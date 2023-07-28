Свищёв призвал WTA лишить Чехию права проведения турнира после недопуска российской теннисистки

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал инцидент с недопуском российской теннисистки на территорию Чехии для участия в турнире WTA 250 в Праге.

«Организаторы турнира WTA 250 должны понести наказание. Оргкомитет мероприятия, согласно правилам Женской ассоциации тенниса, обязан обеспечить визовую поддержку, безопасность нашей спортсменки и само участие. В данном случае чешские организаторы с этим не справились, проявили свой непрофессионализм, а власти Чехии нанесли урон своему спортивному имиджу.

WTA обязана немедленно отреагировать и принять все необходимые меры. Потому что это удар прежде всего по имиджу организации и её бизнес-процессам. Англичане уже были оштрафованы на £1 млн за недопуск российских теннисисток. А в данном случае я призываю ассоциацию лишить Чехию права проведения турнира. Это государство препятствует развитию тенниса и пренебрегает правилами», — сказал Свищёв RT.

Ранее чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова высказалась об инциденте с недопуском российской теннисистки на территорию Чехии для участия в турнире WTA 250 в Праге.