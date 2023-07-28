Узнать больше

Свищёв призвал WTA лишить Чехию права проведения турнира после недопуска российской теннисистки

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал инцидент с недопуском российской теннисистки на территорию Чехии для участия в турнире WTA 250 в Праге.
Свищёв призвал WTA лишить Чехию права проведения турнира после недопуска российской теннисистки
  • Gettyimages.ru
  • © Mitchell Layton

«Организаторы турнира WTA 250 должны понести наказание. Оргкомитет мероприятия, согласно правилам Женской ассоциации тенниса, обязан обеспечить визовую поддержку, безопасность нашей спортсменки и само участие. В данном случае чешские организаторы с этим не справились, проявили свой непрофессионализм, а власти Чехии нанесли урон своему спортивному имиджу.

WTA обязана немедленно отреагировать и принять все необходимые меры. Потому что это удар прежде всего по имиджу организации и её бизнес-процессам. Англичане уже были оштрафованы на £1 млн за недопуск российских теннисисток. А в данном случае я призываю ассоциацию лишить Чехию права проведения турнира. Это государство препятствует развитию тенниса и пренебрегает правилами», — сказал Свищёв RT.

Ранее чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова высказалась об инциденте с недопуском российской теннисистки на территорию Чехии для участия в турнире WTA 250 в Праге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить