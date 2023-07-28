Агент Вендела: мы пока не нашли компромисса в переговорах с «Зенитом» по будущему игрока

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, что на данный момент компромисс касательно будущего футболиста не найден.

«Мы пока не нашли компромисса в переговорах с «Зенитом» по будущему Вендела. Надеюсь, что мы его достигнем», — приводит слова Рибейро Metaratings.

Он также подчеркнул, что бразилец успешно прошёл медосмотр.

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 в Российской премьер-лиге. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Венделу нужно набрать форму и затем искать новый клуб.