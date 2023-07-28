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Хоукинс: ПСЖ собирается активировать опцию выкупа Дембеле

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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно.
Хоукинс: ПСЖ собирается активировать опцию выкупа Дембеле
  • Gettyimages.ru
  • © Kevork Djansezian

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс в социальных сетях, французский клуб находится в продвинутых переговорах с футболистом и собирается активировать пункт контракта о выкупе футболиста за €50 млн.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее мэр Парижа призвала ПСЖ сохранить Мбаппе.

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