Хоукинс: ПСЖ собирается активировать опцию выкупа Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс в социальных сетях, французский клуб находится в продвинутых переговорах с футболистом и собирается активировать пункт контракта о выкупе футболиста за €50 млн.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее мэр Парижа призвала ПСЖ сохранить Мбаппе.