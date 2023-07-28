Романо: «Аль-Наср» договорился с «Баварией» о переходе Мане

Нападающий «Баварии» Садио Мане продолжит карьеру в «Аль-Насре».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Аль-Наср» выплатит мюнхенцам сумму около €40 млн за переход 31-летнего футболиста.

По информации источника, футболист уже также согласовал контракт с саудовским клубом, по которому будет получать €40 млн в год.

В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Щенсны может стать вратарём «Баварии».