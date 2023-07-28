Узнать больше

Романо: «Аль-Наср» договорился с «Баварией» о переходе Мане

Короткая ссылка
Нападающий «Баварии» Садио Мане продолжит карьеру в «Аль-Насре».
Романо: «Аль-Наср» договорился с «Баварией» о переходе Мане
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Аль-Наср» выплатит мюнхенцам сумму около €40 млн за переход 31-летнего футболиста.

По информации источника, футболист уже также согласовал контракт с саудовским клубом, по которому будет получать €40 млн в год.

В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Щенсны может стать вратарём «Баварии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить