Романо: «Аль-Наср» договорился с «Баварией» о переходе Мане
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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Аль-Наср» выплатит мюнхенцам сумму около €40 млн за переход 31-летнего футболиста.
По информации источника, футболист уже также согласовал контракт с саудовским клубом, по которому будет получать €40 млн в год.
В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Щенсны может стать вратарём «Баварии».