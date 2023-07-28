Директор турнира в Праге прокомментировал депортацию российской теннисистки из страны

Директор турнира WTA 250 в Праге (Чехия) Мирослав Малы отреагировал на ситуацию с депортацией российской теннисистки.

«Она была первой участницей турнира, приехавшей в Чехию с российским паспортом. На данный момент её больше нет на территории Чехии», — приводит слова Малы портал Idnes.cz.

28 июня правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих сборных выступать на территории России.

Ранее сообщалось, что Чехия отказала во въезде российской теннисистке для участия в турнире в Праге.