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Директор турнира в Праге прокомментировал депортацию российской теннисистки из страны

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Директор турнира WTA 250 в Праге (Чехия) Мирослав Малы отреагировал на ситуацию с депортацией российской теннисистки.
Директор турнира в Праге прокомментировал депортацию российской теннисистки из страны
  • © RvS.Media/Basile Barbey

«Она была первой участницей турнира, приехавшей в Чехию с российским паспортом. На данный момент её больше нет на территории Чехии», — приводит слова Малы портал Idnes.cz.

28 июня правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих сборных выступать на территории России.

Ранее сообщалось, что Чехия отказала во въезде российской теннисистке для участия в турнире в Праге.

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