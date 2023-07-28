Чернов допустил, что может перейти из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»
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«Допускаю ли я, что окажусь в ЦСКА или «Зените»? Зависит от того, какое будет предложение, как будет складываться карьера», — приводит слова Чернова «Спорт-Экспресс».
Чернов выступает за «Спартак» с 2022 года. Всего за команду он сыграл 41 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее Никита Чернов дал понять, что ему хватило времени в отпуске, чтобы отдохнуть от футбола.