Чернов допустил, что может перейти из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»

Защитник «Спартака» Никита Чернов допустил возможный переход в ЦСКА или «Зенит».

«Допускаю ли я, что окажусь в ЦСКА или «Зените»? Зависит от того, какое будет предложение, как будет складываться карьера», — приводит слова Чернова «Спорт-Экспресс».

Чернов выступает за «Спартак» с 2022 года. Всего за команду он сыграл 41 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Никита Чернов дал понять, что ему хватило времени в отпуске, чтобы отдохнуть от футбола.