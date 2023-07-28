Тарасова раскритиковала МВД Литвы за намерение лишить гражданства Дробязко

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике МВД Литвы из-за намерения лишить гражданства Маргариту Дробязко.

«Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто «потрясающие», — цитирует Тарасову ТАСС.

Как сообщает LRT, в МВД страны считают, что Дробязко, участвуя в мероприятиях Татьяны Навки, способствует формированию положительного образа России.

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

Ранее Тарасова высказалась о форме фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих за сборную Грузии.