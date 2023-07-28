Узнать больше

Тарасова раскритиковала МВД Литвы за намерение лишить гражданства Дробязко

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике МВД Литвы из-за намерения лишить гражданства Маргариту Дробязко.
Тарасова раскритиковала МВД Литвы за намерение лишить гражданства Дробязко
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто «потрясающие», — цитирует Тарасову ТАСС.

Как сообщает LRT, в МВД страны считают, что Дробязко, участвуя в мероприятиях Татьяны Навки, способствует формированию положительного образа России.

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. 

Ранее Тарасова высказалась о форме фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих за сборную Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить