МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства

Министерство внутренних дел Литвы попросило президента страны лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства.

Как сообщает LRT, в МВД страны считают, что Дробязко, участвуя в мероприятиях Татьяны Навки, способствует формированию положительного образа России.

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения фигуристки гражданства.

Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Литвы считают, что Дробязко не представляет угрозы национальной безопасности.