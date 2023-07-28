МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства
- Gettyimages.ru
- © Clive Rose
Как сообщает LRT, в МВД страны считают, что Дробязко, участвуя в мероприятиях Татьяны Навки, способствует формированию положительного образа России.
21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения фигуристки гражданства.
Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Литвы считают, что Дробязко не представляет угрозы национальной безопасности.