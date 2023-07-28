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МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства

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Министерство внутренних дел Литвы попросило президента страны лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства.
МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Rose

Как сообщает LRT, в МВД страны считают, что Дробязко, участвуя в мероприятиях Татьяны Навки, способствует формированию положительного образа России.

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения фигуристки гражданства. 

Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Литвы считают, что Дробязко не представляет угрозы национальной безопасности.

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