Ешеев заявил, что российские лучники не вернутся к международным соревнованиям в 2023 году
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Они точно не вернутся к соревнованиям в этом году. Но по факту будет, как в гимнастике, — приняли решение о допуске в нейтральном статусе, но с января 2024 года.
Но мы будем ждать решения МОК о допуске россиян к Олимпиаде. Если МОК допустит, то всё поменяется», — приводит слова Ешеева РИА Новости.
МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры.