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Ешеев заявил, что российские лучники не вернутся к международным соревнованиям в 2023 году

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Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что российские лучники не вернутся к международным соревнованиям в 2023 году.
Ешеев заявил, что российские лучники не вернутся к международным соревнованиям в 2023 году
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Они точно не вернутся к соревнованиям в этом году. Но по факту будет, как в гимнастике, — приняли решение о допуске в нейтральном статусе, но с января 2024 года.

Но мы будем ждать решения МОК о допуске россиян к Олимпиаде. Если МОК допустит, то всё поменяется», — приводит слова Ешеева РИА Новости.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры.

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