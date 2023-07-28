Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что российские лучники не вернутся к международным соревнованиям в 2023 году.

«Они точно не вернутся к соревнованиям в этом году. Но по факту будет, как в гимнастике, — приняли решение о допуске в нейтральном статусе, но с января 2024 года.

Но мы будем ждать решения МОК о допуске россиян к Олимпиаде. Если МОК допустит, то всё поменяется», — приводит слова Ешеева РИА Новости.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры.